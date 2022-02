Headliner doet ‘I love the 90’s’ een maand opschuiven naar 14 mei

“Daar zijn verschillende redenen voor”, legt organisator Kris Bloemen uit. “De voornaamste is wel dat onze headliner, ook al door corona, intussen niet meer beschikbaar was op 9 april. Wie dat is maken we traditioneel bekend tijdens de startweek van het ‘90-seizoen op Q-music. Ook die is trouwens verschoven naar de krokusvakantie. Op die manier behouden we ook onze vaste voorverkoopperiode die traditioneel aansluitend echt start. Want er zijn al 3.000 tickets verkocht inmiddels.

Een tweede reden voor de verplaatsing is dat het Schlagerfestival niet in dezelfde periode doorgaat, zodat we ook wat dat betreft iets meer vrijheid kenden. Of corona en de bijhorende maatregelen niet de echte reden is? “Tja, we steken niet weg dat we liefst van al zo weinig mogelijk restricties en maatregelen willen. Maar daarom van datum veranderen is een beetje koffiedik kijken. Wie kan immers nu inschatten welke ‘kleur’ we op 14 mei zullen kennen. Dat kan meevallen, dat klopt.” dj