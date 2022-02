Roger Federer hoopt in de lente terug op de courts te staan, maar: “Ik kan nog steeds niet lopen”

“Ik kan nog steeds niet lopen, maar ik werk dagelijks in de gym”, verklaarde Federer op een sponsorevent. “Ik hoop dat ik opnieuw gewicht op mijn knie kan leggen over twee à drie weken. Nadien zien we hoe het lichaam reageert, zodat ik tegen april of mei terug tegen de bal kan slaan.”

De voormalige nummer een van de wereld onderging in augustus een derde operatie aan de knie en speelde niet meer sinds zijn verloren kwartfinale op Wimbledon. “Natuurlijk zou ik graag hebben dat mijn herstel sneller verloopt, maar ik mag niet overhaasten van de dokters.”

Federer won 20 grandslamtitels in zijn carrière en deelde dat record met Novak Djokovic en Rafael Nadal, tot laatstgenoemde afgelopen zondag nummer 21 op zijn naam schreef op de Australian Open.