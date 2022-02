Daniil Medvedev geeft verstek voor Rotterdam na slopende Australian Open: “Ben er niet klaar voor”

“Jammer genoeg kan ik niet in Rotterdam spelen dit jaar. Ik ben net terug uit Australië en ben er niet klaar voor om in actie te komen”, aldus Medvedev. “Rotterdam is één van mijn favoriete plaatsen op de ATP Tour en Richard doet het geweldig voor de spelers. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst weer terug te keren.”

De 25-jarige Medvedev, nummer 2 van de wereld, verloor zondag in de finale van de Australian Open in vijf sets van Rafael Nadal, die in Melbourne zijn 21e grandslamtitel veroverde. Medvedev gaf in dat duel een 2-0-voorsprong in sets uit handen.

Maandag gaf de Nederlandse manager van Medvedev, Olivier van Lindonk, al te kennen dat de Rus “er even helemaal doorheen zit”. Hij zou na de verloren finale de tijd nemen om na te denken of hij wel of niet naar Rotterdam zou afreizen.

“We hadden nog goede hoop dat Medvedev terug zou komen op zijn eerdere uitspraak dat hij deelname na de verloren Australian Open-finale niet zag zitten, maar hij is dat gevoel helaas nog niet kwijt”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. “Gelukkig hebben we last minute met Murray een andere grandslamwinnaar vast kunnen leggen.”

De 34-jarige Murray won het ABN AMRO World Tennis Tournament in 2009, Tsonga (36) was in 2017 de beste in Ahoy. Hij versloeg toen in de finale David Goffin in drie sets. De Luikenaar is er dit jaar ook bij. Na het afhaken van Medvedev is Stefanos Tsitsipas, de Griekse nummer 4 van de wereld, de hoogstgeplaatste speler.