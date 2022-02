Red Bull geeft eerste glimp van gloednieuwe Formule 1-bolide Max Verstappen, maar fans moeten nog even geduld hebben

In een filmpje op Twitter maakte de Oostenrijkse renstal donderdag bekend dat de RB18, zoals de bolide heet, op 9 februari wordt onthuld. In dat filmpje is ook een glimp van Verstappen te zien.

De 24-jarige Nederlander veroverde afgelopen jaar de wereldtitel in de koningsklasse. In de laatste ronde van de laatste race van het seizoen, in Abu Dhabi, passeerde Verstappen de Brit Lewis Hamilton. Hij besliste daardoor de strijd om de titel in zijn voordeel.

Hamilton was zo gepikeerd over de hele gang van zaken in het slot van de race, dat hij sindsdien amper wat van zich heeft laten horen. Als gevolg daarvan ontstonden zelfs twijfels of de 37-jarige Brit nog wel doorgaat in de Formule 1. Mercedes, de renstal van Hamilton, presenteert de auto voor 2022 op 18 februari.

De meeste teams hebben inmiddels bekendgemaakt op welke datum ze hun nieuwe bolide showen aan het publiek. Red Bull doet dat op 9 februari als eerste, een dag later gevolgd door Aston Martin.

In de aanloop naar de openingsrace op 20 maart in Bahrein staan testdagen in Barcelona (23-25 februari) en in Bahrein (10-12 maart) op het programma.