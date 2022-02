Belgisch onderonsje bij WNBA-kampioen? Na Emma Meesseman is ook Julie Allemand op weg naar nieuwe ploeg Ann Wauters

Officieel is de overgang dus nog niet, maar volgens verschillende Amerikaanse WNBA-watchers is de deal met Belgian Cat Julie Allemand volledig rond. Allemand wordt betrokken in een ruil tussen Chicago Sky, Indiana Fever en Phoenix Mercury. Onze landgenote verlaat Indiana voor Chicago, Diamond DeShields maakt bij Chicago Sky plaats en trekt naar Phoenix. Die ploeg ziet op zijn beurt Bria Hartley naar Indiana Fever vertrekken. Dankzij die ‘trade’ komt de 25-jarige Allemand bij het team terecht waarin Ann Wauters komend seizoen als assistent-coach debuteert.

Ook Emma Meesseman zal komend seizoen voor Chicago Sky uitkomen, al moet de officiële aankondiging nog volgen. Dat zou eerstdaags gebeuren. Meesseman verlaat Washington Mystics. Bij de ploeg uit de hoofdstad was ze van 2013 tot 2020 actief en won ze de WNBA-titel in 2019, samen met Kim Mestdagh. Als kers op de taart werd Meesseman toen uitgeroepen tot MVP van de WNBA-finale.

Ann Wauters gaf eerder al aan dat ze alles uit de kast ging halen om vrije speelster Emma Meesseman naar Chicago te halen. “We kruisen onze vingers en ik hoop dat de deal rond geraakt”, zei Wauters begin deze week nog. Volgens Amerikaanse bronnen zijn Meesseman en Chicago Sky al tot een akkoord gekomen.

Julie Allemand debuteerde in 2020 in de WNBA bij Indiana Fever. In 2021 kwamen Allemand en Meesseman niet in actie in de WNBA omdat ze met de Belgian Cats deelnamen aan het EK en de Olympische Spelen in Tokio.

Belgian Cats

Komend weekend reizen alle Belgian Cats naar de Verenigde Staten, waar ze twee WK-kwalificatiewedstrijden afwerken tegen Puerto Rico en de VS. Die wedstrijden worden gespeeld in de zaal van … de Washington Mystics, de ploeg waarvan Emma Meesseman dus wellicht afscheid neemt.

Op 6 mei start de WNBA-campagne en de reguliere fase eindigt op 14 augustus. Dan vatten de WNBA-play-offs aan. Vorig jaar werd Chicago Sky kampioen. In de finale van de play-offs klopten ze Phoenix Mercury.