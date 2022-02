Bart Swings leeft mee met Kim Meylemans en is zelf klaar om zondag te verrassen: “Alles kan, niets moet”

Bart Swings is helemaal klaar voor zijn derde Olympische Winterspelen. De jetlag is verwerkt, het wedstrijdplan is opgemaakt, de laatste zware training is achter de rug. Zondag start hij als outsider aan zijn eerste wedstrijd, de 5.000 meter. “Daarin is het net omgekeerd met de massastart waar ik favoriet ben: alles kan, niks moet.”

“Ik voel me héél goed.” Bart Swings zegt het na zijn training met een flinke glimlach in de catacomben van de National Speed Skating Oval van Peking. Boven ons ligt de magnifieke ijsbaan waarop hij net een dik half uur rondjes heeft gedraaid. “Ik vind het de mooiste ijshal ooit. Het is een machtige ijsbaan. Ik voel dat het ijs ook elke dag stelselmatig harder aan het worden is. Ik heb er vertrouwen in dat de omstandigheden tegen mijn wedstrijd perfect zullen zijn. Het is héél tof om hier te schaatsen, ik hoop dat ik er zondag ook nog zo over denk.”

Zondag, dat is de 5.000 meter. De eerste van vier wedstrijden waarop Swings in Peking in actie komt. In tegenstelling tot het slotnummer de massastart is de schaatsbelg geen favoriet op deze afstand. Maar niemand die ervan zou schrikken als Swings zondag al een eerste keer op het podium staat. In 2014 werd hij immers vierde, in 2018 zesde. “Ik hoop dat het niet in dalende lijn gaat”, lacht Swings. “Ik denk dat ik dit seizoen al wel getoond heb dat er op de 5.000 meter wat mogelijk is voor mij. Op deze afstand zitten de toppers héél dicht bij elkaar en wordt de top-vijf regelmatig door elkaar geschud. Behalve de nummer één dan (de Zweed Nils van der Poel, nvdr.). Ik zal mijn beste rit ooit moeten neerzetten en dan kan ik misschien een medaille pakken. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Maar op de 5.000 meter is het net het tegenovergestelde van de massastart voor mij: alles kan en niks moet. Zo ga ik die wedstrijd ook in. Het podium is geen must, zo bekeek ik het ook de rest van het seizoen. Ik wil mijn eigen ding doen en mijn eigen raceplan volgen. Als ik dat doe, kan er een heel mooi resultaat volgen.”

Swings voelt zich ondertussen ondanks de coronamaatregelen kiplekker in Peking. “Het is de eerste dag dat ik mij helemaal over de reis en de jetlag heen voel. Logisch, ze zeggen dat je één uur tijdsverschil per dag kan verwerken en het is hier zeven uur vroeger dan in België. Ik begin mij nu echt goed te voelen.”

“Enorm erg voor Meylemans”

De situatie van Swings staat in schril contrast met die van collega olympiër Kim Meylemans. “Ik heb haar zaak zeker gevolgd. Dan merk je opnieuw hoe dicht het komt en hoe spannend het allemaal is. Als het misgaat is het wel heftig om te zien, zoals met Kim. Ze weet dat ze gezond is en dat ze geen gevaar voor anderen is, maar toch moet ze in quarantaine. Ik vind het enorm erg voor haar. Ik hoop dat ze toch stilaan de knop kan omdraaien en er toch nog mooie Spelen van kan maken want die kwaliteiten heeft ze zeker.”

Zelf heeft de 30-jarige Leuvenaar nog niet zo veel last gehad van de extreme coronamaatregelen in Peking. “Ik vind het hier wel meevallen. Het verschil met de twee vorige Winterspelen is niet zo groot. Ook Sotsji en Pyeongchang waren de olympische dorpen superhard beveiligd. Dat was dan niet voor covid, maar om de buitenstaanders uit het dorp te houden. Behalve de dagelijkse testen en de mondmaskers merk ik niet veel verschil. In Sotsji ben ik ook nooit buiten geweest.”