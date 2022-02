Belgisch delegatieleider Olav Spahl over zaak-Meylemans: “We moeten hier lessen uit trekken”

Als chef de mission van Team Belgium op de Winterspelen in Peking had Olav Spahl de voorbije dagen de handen vol met het coronadossier rond Kim Meylemans, die intussen in een afgesloten gedeelte van het olympisch dorp in Yanqing verblijft. “Eigenlijk heeft Kim nu al twee wedstrijden gewonnen die niet voorzien waren”, verklaarde Spahl donderdag.

Spahl erkent dat er in de zaak-Meylemans onvoldoende rekening is gehouden met het mentale welzijn van de atlete, die een emotionele rollercoaster achter de rug heeft. “Na dit geval is het duidelijk dat we toch eerst aan de atleet moeten denken en niet alleen aan het virus. We moeten nadenken over wat de impact van deze ervaring kan zijn voor een mens op de lange termijn.”

Wordt het Playbook niet te strikt toegepast? “Je hebt het playbook en daarnaast ook de regels die voortvloeien uit de Chinese wetten, die uiteraard te respecteren zijn. Ik kan begrijpen dat er strenge maatregelen worden genomen gezien de coronapandemie. Kim was één van de eerste atleten die in zo’n uitdagende situatie terecht is gekomen, denk ik. We moeten hier dan ook uit lessen trekken. Ik hoop dat andere atleten dit niet meer moeten meemaken.”

“Sinds zondag zijn we continu bezig geweest met deze zaak. We hebben heel wat contacten moeten aanspreken om tot het huidige resultaat te komen. Ik heb enorm veel bewondering voor hoe Kim is omgegaan met deze situatie.”

De saga heeft Meylemans heel wat energie gekost. “Eigenlijk heeft ze nu al twee wedstrijden gewonnen die niet voorzien waren”, vertelde de chef de mission. “Nu is het belangrijk om dit hoofdstuk af te afsluiten en de wedstrijdvoorbereiding aan te vatten. Ik heb Kim nog gesproken en ze zegt dat ze hier blijft en ervoor zal gaan. Ze zal al haar woede aanwenden om in de wedstrijd te tonen waartoe ze in staat is.”

De situatie van Meylemans

Meylemans, in 2018 veertiende op de Spelen in Pyeongchang, leverde zondag bij aankomst in Peking een positieve test af. Daarop werd de skeletoni in een quarantainehotel geplaatst. Meylemans en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vermoeden dat de positieve test het gevolg was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar.

Woensdag kreeg Meylemans het op het eerste gezicht verlossende nieuws dat ze haar quarantainehotel mocht verlaten na drie opeenvolgende negatieve coronatesten. Samen met het BOIC ging ze ervan uit dat ze zou overgebracht worden naar de olympische cluster in Yanqing, maar dat bleek niet meteen het geval. De skeletoni werd opnieuw in quarantaine geplaatst op een andere locatie. Uiteindelijk verhuisde ze even voor middernacht toch naar een afzonderlijk gedeelte in het olympisch dorp, waar ze de regels die gelden voor risicocontacten dient op te volgen. Zo moet ze onder meer alleen trainen en eten en wordt ze gedurende zeven dagen om de 12 uur getest. Indien al die tests negatief zijn, wordt ze opnieuw ‘gewoon’ dagelijks een keer getest.

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start.