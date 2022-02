Werken in straat zorgen voor spectaculaire fontein in Hasselt

“Geplande werken en ook de fontein was voorzien”, verrast Jan Van der Cruyssen, woordvoerder van De Watergroep. “Er stonden werken aan de leiding, vlak bij onze zetel trouwens, gepland. In normaal omstandigheden wordt daarbij dat leidingdeel afgesloten en is ook de waterdruk dus weg. Maar dat kon hier om technische reden niet. En dus worden de werken uitgevoerd terwijl er wel volop druk op de leiding staat. Hierdoor ontstaat natuurlijk een hoog opspuitende waterstraal die voor spectaculaire beelden zorgt. Maar tegelijk wordt keihard gewerkt, zodat het spektakel ook in tijd beperkt blijft. Alleszins moeten de werken donderdag afgerond worden. De aannemer Socalim is aanwezig om onze eigen mensen bij te staan tijdens de werkzaamheden. Heel belangrijk is ook dat de buren constant watertoevoer blijven hebben in hun huizen. Ook dat werd vooraf geregeld.” dj

© Dirk Jacobs