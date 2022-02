Zo overleef je Tournée Minérale: Limburgse bartenders tippen hun favoriete mocktail

The Sober Rover van Bram Bogaerts (Beila in Bilzen)

“Deze mocktail is een combinatie van Nona June (een Belgische alcoholvrije gin), limoensap en een siroop van muntthee, waarvoor we een melange van Teastation uit Hasselt gebruiken. We starten vanuit de Nona June: die heeft heel frisse tonen, een hint van citroen en een licht kruidige smaak. De munttheesiroop zorgt voor een mooie balans door de hoge zuren te dimmen met suiker en de zachte, herbale smaak van munt. De mocktail is heel fris in de neus. Zuur in de mond bij de start, maar zacht in de afdronk.”

“Wij zetten niet specifiek in op Tournée Minérale, maar in de bar is er het hele jaar door een aanbod van mocktails en in ons restaurant NIF pairen we gastronomische gerechten met mocktails. We hebben ook enkele alcoholvrije wijnen in huis.”

Prijs: 9 euro.

Espresso Martini van Lotte Beuls (Roots, Genk)

“Deze populaire cocktail is helemaal terug van weggeweest. Voor onze alcoholvrije versie doen we Lyre‘s Coffee Originale, Monin vanillesiroop en een espressoshot in de shaker. Het resultaat is een romige mix van koffie en vanille. Voor de gasten die liever geen cafeïne drinken in de late uurtjes, maken wij met plezier een decaversie van deze topper. De naam doet anders vermoeden, maar er zit helemaal geen martini in.”

“Bij Roots willen we iedereen laten genieten van een heerlijk drankje, dus ook klanten die zich als BOB opgeven, zwanger zijn of hun lever een beetje rust gunnen. Daarom hebben we ons assortiment uitgebreid met een aantal mocktailvarianten op onze cocktails. Dat doen we het hele jaar door, Tournée Minérale of niet.”

Prijs: 11 euro

Berry Blast van Stijn Simonaitis (WonderBar, Genk)

“Wij hebben een mocktail gemaakt op basis van veenbessen- en limoensap, vanillethee, passievruchtsiroop en frambozencoulis. Het is een fruitige drank die je het hele jaar door kan drinken. De zoetzure smaken in combinatie met een vanilletoets maken deze mocktail onweerstaanbaar lekker.”

“In februari zetten we uiteraard meer in op onze alcoholvrije cocktails. We hebben standaard twee mocktails op de kaart, maar voor deze maand hebben we er drie aan toegevoegd.”

Prijs: 9 euro

Lazy Sweet Cheeks van Nick Deflem (El Sueño, Hasselt)

“Dit is een alcoholvrije versie van de wereldberoemde Lazy Red Cheeks, waarvan we een eigen recept hebben gemaakt. Met de mudler pletten we 7 à 8 verse frambozen en we doen daar violetsiroop bij. Het recept is eenvoudig: je vervangt de wodka door bruiswater.”

“Voor Tournée Minérale doen we niets speciaals omdat we al zeven mocktails op de kaart hebben. Die doen het steeds beter omdat het besef groeit dat rijden en drinken geen goed idee is. In de verkoop ligt de verhouding tussen cocktail en mocktail op 2/3-1/3.”

Prijs: 7 euro

Sunny Sprits van Jaimy Appermans (Jaimie’s Cocktails, Tongeren en El Bocado, Bilzen/Hasselt/Sint-Truiden)

“Deze frisse cocktail kan je zowel in de zomer als de winter drinken. De bereiding is heel eenvoudig: vers geperst citroensap, ananassap, Martini Nolo Floreale en een half flesje tonic. Zeer geschikt als aperitief, maar ook om zo te drinken.”

“Voor Tournée Minérale zetten we niet alleen enkele nieuwe mocktails op de kaart, maar ook alcoholvrije gins. Voor wie een verse cocktail wil zonder al te veel voorbereiding, heb ik met mijn eigen bedrijfje een formule ontwikkeld waarmee je thuis meteen aan de slag kan. Ik lever alle ingrediënten vers aan huis mét het recept.”

Prijs: 8 euro

Maak zelf de Gimber 30 van Tongenaar Jurgen Lijcops (Bar Burbure in Antwerpen)

In de shaker:

3 cl Gimber

2 cl lime cordial ( huisgemaakte limoensiroop, zie hieronder )

aftoppen met bruiswater, garneren met atsina cress (jonge plant met zoete anijssmaak, te koop bij o.a. Albert Heijn)

Het maken van de limoensiroop gaat als volgt:

Neem gelijke delen gefilterd limoensap en suiker.

Verhit dit samen in een pot zonder aan de kook te brengen tot de suiker is opgelost.

Laten afkoelen.

Vijf tips van Jurgen Lijcops voor de ideale mocktail

1. Maak het niet te zoet, want je zal merken dat je snel verzadigd zal zijn.

2. Als je een cocktail of mocktail als aperitief wil serveren, moet je ervoor zorgen dat je bubbels en voldoende frisse zuren hebt om de appetijt op te wekken. Want dat is de initiële bedoeling van een aperitief. Frisse zuren krijg je door limoen- of citroensap en citroenzuur toe te voegen. Gebruik ook niet altijd exotische vruchtensoorten. Ga lokaal en koop appel- of perensap.

3. Alcohol vervangen is moeilijk omdat hij vaak veel smaken draagt en versterkt. Daarom werk je best met ietsje meer suikers, die we in balans brengen met de zuren. Die balans is heel belangrijk, anders wordt het te zoet.

4. Je kan ook koude en warme thee-infusies gebruiken, dan heb je sowieso een goede basis.

5. Gebruik niet te veel ijs, want het zou kunnen dat je cocktail veel sneller gaat verwateren en dat leidt tot een verdunning van de smaken.