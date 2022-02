Juryleden van Amerikaanse ‘Masked singer’ stappen verontwaardigd op na ontmaskering van bijzonder omstreden kandidaat

Twee juryleden in de Amerikaanse versie van het populaire televisieprogramma ‘The masked singer’ zijn uit verontwaardiging opgestapt tijdens de opnames, na de onthulling van een bijzonder omstreden kandidaat. In het pak zat namelijk niemand minder dan Rudy Giuliani, de advocaat van voormalig president Donald Trump.

Giuliani was na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 één van de belangrijkste verspreiders van ongefundeerde complottheorieën. Twee juryleden – zanger Robin Thicke en komiek Ken Jeong – verlieten nadat Giuliani zijn masker afnam dan ook meteen uit protest hun zitje. De twee andere juryleden – actrice Jenna McCarthy en zangeres Nicole Scherzinger – bleven wel zitten. Thicke en Jeong keerden uiteindelijk terug naar de set.

Er zijn nog geen beelden van de bewuste scène, want de aflevering in kwestie moet nog uitgezonden worden. De Amerikaanse versie van ‘The masked singer’ kwam in 2020 ook al eens onder vuur te liggen, toen de eveneens omstreden Republikeinse politica Sarah Palin in een berenpak bleek te zitten.