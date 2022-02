Tien doden bij ongeval in Afghaanse mijn

Bij een ongeval in een mijn in Afghanistan zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat is donderdag vernomen van de autoriteiten van de provincie Baghlan, in het noordoosten van het land.

“Onverantwoordelijke en onprofessionele” mannen waren kolen aan het ontginnen, toen een deel van de mijn instortte, luidt het. Meer details over de oorzaak van het ongeval ontbreken. Het ongeval deed zich woensdag al voor.

Drie mannen konden gered worden. Zij zijn in goede gezondheid. Zeven lijken zijn intussen geborgen, drie liggen nog onder het puin.

Illegale mijnbouw is in het grondstofrijke Afghanistan een groot probleem. Het is onduidelijk hoe groot de controle van de radicaalislamitische taliban is over de mijnbouw, sinds ze vorig jaar de macht overnamen in Afghanistan.