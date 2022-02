Jonathan David scoort met subtiele stifter, Tajon Buchanan valt in: Canada heeft eerste WK-kwalificatie sinds 1986 quasi beet

Canada mag zich voor het eerst in 36 jaar opmaken voor deelname aan het WK. Dankzij een 0-2 zege woensdagavond in El Salvador is het land zo goed als zeker van kwalificatie voor de eindronde in Qatar.

Canada haalde het in hoofdstad San Salvador na goals van Atiba Hutchinson en Jonathan David (ex-AA Gent). Tajon Buchanon (Club Brugge) mocht na 57 minuten invallen. Even later scoorde Hutchinson, David besliste de partij in de toegevoegde tijd. De ex-spits van AA Gent zit nu aan achttien doelpunten in zijn eerste 24 interlands voor Canada. Tijdens de WK-kwalificaties deed David negen keer de netten trillen en gaf hij zes assists. Zijn aandeel is bijzonder groot.

In het klassement van de CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben) leidt Canada met 25 punten na elf speeldagen voor de Verenigde Staten en Mexico, die allebei 21 punten hebben. Panama volgt als vierde op acht punten terwijl er nog slechts drie speeldagen op het programma staan. De top drie plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de vierde speelt intercontinentale play-offs.

Canada was er nog maar een keer bij op een WK, in 1986 in Mexico waar het in de groepsfase met 0 op 9 werd uitgeschakeld.

Panama verloor woensdagavond met 1-0 in Mexico. Raul Jimenez (Wolverhampton) scoorde in de 80e minuut de enige goal van op de stip. De VS waren in Saint-Paul (Minnesota) met 3-0 te sterk voor Honduras, Jamaica verloor in Kingston met 0-1 van Costa Rica.

De drie laatste speeldagen worden eind maart afgewerkt.