Anthony Davis behoedt LA Lakers voor vierde nederlaag op rij, fenomeen Luka Doncic zorgt voor 40 (!) punten

De Los Angeles Lakers hebben woensdagavond na drie opeenvolgende nederlagen opnieuw van de zege geproefd in de NBA. De recordkampioen versloeg thuis Portland met 99-94 en had dat vooral aan Anthony Davis te danken. Bij Dallas Mavericks was Luka Doncic andermaal de grote man, al kon ook de Sloveen de nederlaag tegen Oklahoma City niet afwenden.

In afwezigheid van LeBron James, al enkele wedstrijden out met knieklachten, scoorde Davies 30 punten en pakte hij 15 rebounds. Davis was vooral in het slot van de wedstrijd beslissend. In de laatste twaalf minuten tekende hij voor 19 punten. Ook Carmelo Anthony had met 24 punten een ruim aandeel in de zege van de Lakers, die in de middenmoot van de Western Conference staan.

Luka Doncic, het Sloveense fenomeen van Dallas, tekende tegen Oklahoma City voor 40 punten, dé topscore van de avond, maar dat volstond niet om zijn team naar de winst te loodsen. De Mavericks gingen na verlenging met 114-120 onderuit.

Verlies was er ook voor Philadelphia, dat meedraait aan de top van de Eastern Conference. De 76ers verloren ondanks 27 punten en 14 rebounds van Joel Embiid met 103-106 van de Washington Wizards.