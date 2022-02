Wereldtopper Matthias Casse moet op zoek naar andere coach: Mark van der Ham verlaat Judo Vlaanderen

Na een succesvolle samenwerking van vijf jaar (2017-2022) verlaat de hoofdcoach Mark van der Ham Judo Vlaanderen. Met Anicka van Emden won hij olympisch brons in 2016, Europese titels met Roy Meyer en verder coachte hij vele Nederlandse jeugdtalenten naar EK- en WK- medailles. In Vlaanderen zette hij zijn parcours voort, met als bekroning de samenwerking met Matthias Casse, de topper van het ogenblik in het internationale judo. Zo loodste hij Casse naar EK- en WK-titels en olympisch brons in 2021, alsook verscheidene podiumplaatsen op de World Judo Tour.

“We betreuren uiteraard het vertrek van Mark na vijf jaar van uitstekende samenwerking,” aldus technisch directeur Topsport Koen Sleeckx. “We gaan dan ook het uitgestippelde parcours verderzetten en voortbouwen op de funderingen die Mark de laatste jaren heeft gelegd. De resultaten van onze judoka’s spreken voor zich dat de professionele aanpak van Mark vruchten heeft afgeworpen. We gaanverder bekijken hoe we deze wijziging gaan opvangen, zodat onze judoka’s zich kunnen blijven focussen op hun prestaties op de tatami.”(hjb)