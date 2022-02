Ecolo wil dat Overlegcomité snel versoepelingen doorvoert: “Tijd om een stap vooruit te zetten”

Het Overlegcomité, dat zich volgende week vrijdag 11 februari opnieuw over de coronamaatregelen buigt, moet versoepelingen doorvoeren en de coronabarometer op code oranje zetten. Daarvoor pleit Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet donderdag in Le Soir. De Franstalige groenen willen vooral meer ruimte geven aan de sectoren die niet binnen het toepassingsgebied van de barometer vallen.

In theorie bevindt de coronabarometer zich in code oranje wanneer het aantal nieuwe ziekenhuisopnames schommelt tussen de 65 en 149 per dag. Momenteel zijn het er nog meer dan 350. Op de IC-afdelingen moeten tussen de 300 en de 500 coronapatiënten liggen. Vandaag nemen zij 432 bedden in. Tegelijk is het zo dat het aantal besmettingen daalt en dat bij het bepalen van de kleurcode rekening moet worden gehouden met de tendens van de cijfers.

Voor Georges Gilkinet zetten de omikronvariant en zijn impact op de cijfers de deur open voor versoepelingen. “We moeten daar alle mogelijke politieke conclusies aan verbinden. Zeggen dat het Covid Safe Ticket en de uitzonderlijke maatregelen die we hebben moeten nemen ‘geen dag langer dan nodig’ behouden moeten blijven, mag geen slogan zijn.” De dag waarop de daad bij het woord gevoegd wordt, nadert dan ook, aldus Gilkinet.

“Het normale leven betekent dat de Belgen zo snel mogelijk al hun vrijheden terugkrijgen. Dat moment is gekomen. We gaan de dagelijkse statistieken van Sciensano blijven in de gaten houden, maar het is tijd om een stap vooruit te zetten.” Gilkinet pleit voor “een versnelling”.