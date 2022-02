STVV schorst Junior Pius en Dennis Schmitt na fluim en middenvinger

Na de verloren wedstrijd tegen Charleroi afgelopen vrijdag gingen supporters en spelers/staf van STVV met elkaar in de clinch. Assistent-trainer Dennis Schmitt haalde verbaal uit naar de supporters in Tribune Noord. Verdediger Junior Pius trakteerde de harde kern op middenvingers en gespuw.

De supporters van de Kanaries eisten gepaste straffen voor het duo en de club heeft die intussen ook uitgesproken. Zo zal Junior Pius voor onbepaalde tijd geen officiële wedstrijden spelen. De verdediger krijgt ook een boete van 5.000 euro. “Het geld zal worden besteed aan een goed doel, gekozen in samenspraak met de supporters”, klinkt het. Assistent-coach Dennis Schmitt wordt op zijn beurt voor twee officiële wedstrijden geschorst.

Excuses

Pius en Schmitt bieden ook hun excuses aan na hun gedrag. “Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan de supporters van STVV”, aldus Pius. “Mijn reactie na de wedstrijd tegen Charleroi was totaal ongepast. Mijn emoties namen de overhand en ik liet mijn woede spreken. Ik moet een voorbeeld zijn voor de jonge voetballers die naar de STVV-wedstrijden kijken. Ik heb alleen maar respect voor de club en haar supporters. Ik draag het gele shirt met dezelfde trots als onze supporters. Sinds mijn komst bij STVV heb ik me steeds voor de volle 100 procent ingezet voor deze ploeg en dat zal ik blijven doen.”

“Ik betreur mijn gedrag na de laatste thuiswedstrijd ten zeerste”, klinkt het bij Schmitt. “Het was mijn bedoeling om in dialoog te gaan met de supporters. Gezien de oplopende emoties aan beide kanten, was dat geen goed idee op dat moment. Ik bied mijn oprechte excuses aan en ik besef dat dit provocerend overkwam. Als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik het zeker anders aangepakt. We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel en willen alleen het beste voor de club. We willen dit seizoen succesvol afronden en dit kan niet zonder de steun en de passie van onze 12de man.”

© BELGA

© Isosport

Lees hier het persbericht van STVV:

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, na de wedstrijd tegen Sporting Charleroi, hebben een delegatie van STVV en een dozijn vertegenwoordigers van de supporters, een overleg georganiseerd.

De band met de supporters is van het allergrootste belang voor de club. De bestuursleden begrijpen dat er inspanningen geleverd moeten worden zodat fans zich opnieuw kunnen vereenzelvigen met onze geel-blauwe trots.

Om deze verbinding tussen de Truiense achterban en de club te herstellen, heeft STVV op aangeven van de delegatie van supporters, besloten om vanaf vandaag te bouwen aan een nieuw engagement, en dit samen met de supporters.

Er zal binnen de club budget en mankracht worden vrijgemaakt zodat er gefocust kan worden op het herstellen en versterken van de band tussen de club en haar supporters. Zo kunnen we samen met het volk, het vuur terug aanwakkeren op Stayen!

Samen met de vertegenwoordigers van de fans, heeft de club duidelijk afgebakende doelen gedefiniëerd. Er zal nu een taskforce worden opgericht waarbij er samen met een delegatie van supporters, deze doelen praktisch worden besproken, uitgewerkt en ook transparant worden gecommuniceerd.

Met betrekking tot de gebeurtenissen van vrijdagavond zal de club volgende sancties opleggen:

Verklaring Junior Pius:

Verklaring Dennis Schmitt:

