Belgische bedrijven halen hoogste winstmarges ooit

De tendens is in België meer uitgesproken dan elders in Europa, zo leert de evolutie van de margevoet die de Nationale Bank publiceert. Die geeft de gemiddelde brutowinstmarge weer van alle niet-financiële bedrijven in een economie. Het gaat om wat een gemiddeld bedrijf overhoudt nadat het zijn personeel en al zijn aankopen heeft betaald, plus eventuele subsidies die het ontvangt.

De link tussen de toenemende concentratie in veel sectoren en de stijgende winstmarges wekt de belangstelling van de concurrentiewaakhonden. Voor een gericht onderzoek naar sectoren waarin mogelijk te weinig concurrentie speelt, heeft de Belgische Mededingingsautoriteit al jaren te weinig middelen.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) vraagt te onderzoeken of bedrijven de galopperende inflatie niet gebruiken als een dekmantel voor hogere marges, maar de resultaten van zo’n onderzoek kunnen lang op zich laten wachten.