Renners klagen over onveilige omstandigheden in Saudi Tour: “Organisatie moet obstakels duidelijk signaleren”

The Riders Union, de officieuze wielerbond die de belangen van profwielrenners behartigt, is niet te spreken over de veiligheidsomstandigheden in de Saudi Tour. Tijdens de openingsrit kwam het peloton in enkele gevaarlijke situaties terecht.

“Benieuwd wat de volgende rit zal brengen, want de eerste rit bracht enkele problemen met zich mee”, klonk het op sociale media bij The Riders Union. “Volgens de regelgeving van de UCI moet de organisatie obstakels op de weg steeds duidelijk signaleren”.

En dat was tijdens de openingsrit duidelijk niet het geval. The Riders Union deelde een foto op Twitter waarop liefst vier verschillende obstakels op het parcours te zien zijn, net als het peloton in de finale over een gravelstrook moest.

Ook over de laatste rechte lijn van de koers was The Riders Union niet tevreden. “Ten tweede moeten de 400 meter aan nadarhekken in de laatste rechte lijn doorlopend zijn en moeten ze stevig aan elkaar verbonden zijn. Er zijn geen gaten toegestaan.”

Er waren tijdens de openingsrit verschillende valpartijen. Zo ging bijvoorbeeld Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl) tegen de vlakte nadat hij een obstakel op de gravelstrook niet kon ontwijken. De Italiaan kwam er gelukkig vanaf met schaafwonden en kon zijn Saudi Tour gewoon voortzetten.

The Riders Union is een officieuze vereniging van profrenners die in 2020 opgericht werd uit onvrede over de werking van de CPA (Cyclistes Professionnels Associés), de officiële wielerbond. De CPA werd er onder meer van beschuldigd te veel naar de poppen van de internationale wielerunie UCI te dansen. The Riders Union zet zich in voor de financiële duurzaamheid van de sport, de veiligheid van wedstrijden, de sociale zekerheid en voor meer transparantie van het UCI-beleid.

De Saudi Tour loopt nog tot en met zaterdag. Caleb Ewan (Lotto - Soudal) won de openingsrit, Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) won de tweede etappe.