Coronapandemie heeft Europees voetbal al zeven miljard (!) euro gekost

De coronapandemie heeft het Europese voetbal in twee seizoenen tijd 7 miljard euro gekost. Dat heeft de UEFA becijferd in een donderdag gepubliceerd rapport. Daaruit blijkt dat er in 2019-2020 en 2020-2021 een forse daling was van de transferinkomsten.

Volgens de Europese voetbalbond werden de clubs na 20 jaar onafgebroken groei geconfronteerd met een tekort van 4 miljard euro in het seizoen 2019-2020 en van 3 miljard een seizoen later.

Dat is te wijten aan een stevige daling van de ticketinkomsten door de lege stadions (4,4 miljard euro aan gederfde inkomsten), een daling van de commerciële en sponsoractiviteiten (een geschatte afname van 1,7 miljard) en een iets lichtere impact op de tv-rechten (0,9 miljard).

© ISOPIX

Die cijfers komen overeen met de prognoses die de UEFA in mei 2021 bekendmaakte. Daarin werd uitgegaan van een verlies van 7,2 miljard euro in twee jaar tijd voor 711 clubs uit de eerste klasse in Europa.

De nieuwe studie omvat de geconsolideerde resultaten van dezelfde ruim 700 clubs voor 2020 en de verwachte financiële resultaten van 95 grote clubs voor het jaar 2021, dat vooral gekenmerkt werd door wedstrijden achter gesloten deuren.

Die lange maanden van lege stadions hebben geleid tot een drastische daling van de inkomsten uit ticketverkoop. Die zijn in 2021 met 88 procent gekelderd ten opzichte van 2019.

Sobere transfermarkt

De UEFA heeft ook het effect van de coronacrisis op de transfermarkt geanalyseerd. “De transferinkomsten zijn in de zomer van 2020, januari 2021 en de zomer van 2021 met 40 procent gedaald” ten opzichte van hun oorspronkelijke niveau, aldus de UEFA, die schat dat de Europese clubs in de zomer van 2021 3,8 miljard euro zullen uitgeven, tegenover 6,5 miljard in de zomermercato van 2019.

De Europese voetbalbond benadrukt ook het herstel van de afgelopen maanden. “De fans lijken meer dan ooit zin te hebben om terug te keren naar het stadion.” De UEFA wijst ook op een opleving van de mercato tijdens de net afgelopen winterperiode.

Volgens ramingen van de UEFA werd vorige maand in Europa 950 miljoen euro uitgegeven. Dat totaal ligt slechts 10 procent lager ligt dan de gemiddelde wintermercato tussen 2017 en 2019.