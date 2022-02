Broer en zus Stijn en Hanne Desmet maken zaterdag samen olympisch debuut: “Niet 100 procent, maar wel goed genoeg”

Shorttrackers en broer en zus Stijn en Hanne Desmet komen zaterdag voor het eerst in actie op de Olympische Winterspelen. Stijn Desmet is eindelijk verlost van zijn fysieke ongemakken, zus Hanne blijft een beetje hinder ondervinden van een zware hersenschudding die ze afgelopen zomer opliep.

Stijn Desmet schaatst zaterdag in het Capital Indoor Stadium zijn voorronde van de 1000 meter. “Ik heb een vrij goed gevoel na de trainingen van de afgelopen dagen. Voor het eerst dit jaar voel ik me volledig gezond, ik heb er zin in”, aldus Desmet, die recent met een ernstige bacteriële infectie aan het linkerbeen kampte. Eind vorige zomer viel hij op zijn knie, met schade aan het kraakbeen en de meniscus tot gevolg. “Met die blessure heb ik lang gesukkeld. Ik kon niet optimaal trainen. Ook mijn heup speelde recent op na een val.”

© BELGA

“Er was de voorbije maanden dus altijd wel iets, en dat is niet plezant. Het zorgt voor stress wanneer je moet rusten en de Spelen in aantocht zijn. Ik zou niet zeggen dat ik 100 procent ben. Maar ik ben wel goed genoeg om hier te doen wat ik wil doen, en dat is goed schaatsen.”

Stijn Desmet kan gezien zijn recente gezondheidsproblemen moeilijk inschatten wat hij kan verrichten op de 1000 meter. “Ik hoop ver te geraken. Maar het zal spannend zijn vanaf de eerste ronde. Alles is mogelijk. Ik mag gewoon geen fouten maken. Op de 1000 m wil iedereen graag vooraan zitten. Maar het moet ook mogelijk zijn. Als dat niet lukt, moet ik gewoon kalm blijven en het verschil maken in de laatste rondes. Mijn topsnelheid ligt redelijk hoog, en die kan ik soms gebruiken voor moeilijke inhaalbewegingen. In de juiste omstandigheden kan ik zo wedstrijden naar mijn hand zetten.”

Hanne Desmet: “Nog altijd voorzichtig zijn met mijn hoofd”

Zus Hanne Desmet komt zaterdag dan weer in actie op de 500 meter. “Maar daar hoeven jullie niet veel van mij te verwachten”, temperde ze alvast de verwachtingen voor het eerste nummer. “Die 500 meter is veruit mijn slechtste nummer, dat wordt mijn opwarmrace. Zo kan ik al eens het ijs voelen en in het olympisch toernooi komen. De reeksen overleven is mogelijk. Ik kan een goede 500 meter rijden, maar ik heb héél weinig ervaring op die afstand. De start moet gewoon goed gaan en die mislukt héél vaak bij mij. Ik zou het moeten kunnen, maar de ervaring is te weinig om er vanuit te gaan dat ik dat goed zal doen.”

Hanne Desmet sukkelt al een half jaar met de gevolgen van een zware hersenschudding die ze opliep na een valpartij op het ijs. “Ik ben nog altijd niet honderd procent, ik moet nog altijd héél voorzichtig zijn met mijn hoofd als het druk is. Bovendien heb ik ook nog wat last van mijn schenen. Het is een héél lastige blessure, we weten niet exact vanwaar ze komt. Dat geeft een beetje een slecht gevoel. Maar ik ben wel gewoon goed aan het schaatsen en voor de lange afstand zou de blessure zeker geen probleem mogen zijn.”