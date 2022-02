Team SD Worx knokt zich door moeilijke tijden: “Met Amy Pieters in ons achterhoofd gaan we doen waar we goed in zijn”

Bij de presentatie van SD Worx woensdagmiddag was de in december zwaar gevallen Amy Pieters (30) uiteraard fysiek de grote afwezige. Maar de Nederlands kampioene was daar en blijft de rest van het seizoen nadrukkelijk in gedachten, zo benadrukten de leden van het team.

Ploegleider Danny Stam kon geen goed nieuws melden bij het begin van de digitale bijeenkomst. “Er is niets veranderd na het laatste persbericht van vorige week: Amy ligt nog altijd in een diepe coma. Alleen als ze bijkomt, kan er een prognose komen hoe het met haar verder zal gaan. Het is voor iedereen een lastige tijd, in het bijzonder voor haar familie en haar vriend die wachten tot ze bijkomt. Wij kunnen alleen maar hopen op een goede afloop. We willen er zijn voor de familie. Amy zou in haar hart willen dat we op de fiets zitten. Daarbij is ze in onze gedachten.”

Maar de ploeg heeft het er moeilijk mee, dat merkt Stam op dagelijks basis. “Een wielerteam is een soort van kleine familie. Zoiets komt aan. Tijdens het trainingskamp in januari was het goed om samen te zijn om elkaar op te vangen. De ploeg gaat er goed mee om. We houden iedereen optimaal op de hoogte. We hebben een team met de juiste instelling. Het is altijd lastig om te weten wat de juiste manier is om de draad weer enigszins op te pakken, maar we kunnen niet meer dan er zijn voor haar naasten. Verder gaan met Amy in ons achterhoofd en doen waar we goed in zijn: fietsen.”

Team SD Worx bij de ploegvoorstelling. — © DBA

Demi Vollering: “Veel steun aan elkaar”

Ook Demi Vollering (25) had het zichtbaar lastig met de situatie. “Maar we hebben veel steun aan elkaar gehad de afgelopen periode. Het is heel lastig dat ze er nu niet is in deze periode. Maar het is heel fijn dat we elkaar hebben. Het versterkt onze band als teamgenoten. In de afgelopen periode heb ik me heel erg gerealiseerd dat je ploeg heel belangrijk is voor je, dat het een soort tweede familie is.”

Lotte Kopecky (links) en Demi Vollering. — © DBA

Chantal Blaak: “Gehuild en gelachen op trainingskamp”

Chantal Blaak (32) verlengde haar contract tot eind 2024, terwijl ze eigenlijk na het voorjaar zou stoppen. De Zuid-Hollandse wachtte tot vandaag om dat naar buiten te brengen. “We waren er met elkaar al uit toen dat met Amy gebeurde, maar we hebben wel gewacht met het naar buiten brengen. Ik wilde niet vol enthousiasme over mijn toekomst gaan praten, terwijl zij net in het ziekenhuis lag. Ik ken Amy al vanaf de juniorenperiode en ben al lang ploeggenote van haar. Het is vreselijk dat dit met haar gebeurd is, we denken er nog elke dag aan.”

“Het laatste trainingskamp was heel zwaar”, gaat Blaak verder. “We hebben gehuild en gelachen met elkaar. En we praten er veel over. We hebben een moeilijke periode gehad en die hebben we nog steeds, maar we hebben de boel wel enigszins weer op de rit. Na dat trainingskamp hebben we ook weer vooruit kunnen kijken. We willen zo’n goed mogelijk seizoen proberen te rijden. Ik denk dat zij dat ook gewild had. Maar ze is bij alles wat we doen in ons hart.”