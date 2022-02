Primeur in Vlaanderen: Telenet zendt grootste Europese rugbytoernooi Six Nations uit

Telenet gaat voor het eerst het belangrijkste Europese rugbytoernooi, de Six Nations Rugby Championship, uitzenden. Dat heeft het telecombedrijf donderdag aangekondigd.

Volgens Telenet is het de eerste keer dat het toernooi volledig live te volgen is op een Vlaamse zender, met Nederlandstalige commentaar.

Op de eerste speeldag kunnen alle klanten van Telenet het toernooi volgen op de zender Play Sports Open, de rest van de wedstrijden zit achter de betaalmuur op de Play Sports-zenders. Een abonnement kost 19,95, 24,95 of 29,95 euro per maand, afhankelijk van welke diensten de klant al bij Telenet afneemt.

In Vlaanderen is rugby een relatief kleine maar groeiende sport. Rugby Vlaanderen telt 5.000 leden, verspreid over 30 clubs.