Dieven stelen diesel uit geparkeerde vrachtwagens in industriezone in Riemst

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag is diesel gestolen uit meerdere vrachtwagens in de industriezone Op ’t Reeck in Riemst. De vrachtwagens stonden langs de weg geparkeerd.

De brandstofdiefstal werd donderdagmorgen in alle vroegte vastgesteld. Een van de gedupeerden is het internationale transportbedrijf H.Essers. De politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst deed de nodige vaststellingen. “Het is niet de eerste keer dat dieven hier toeslaan. Vorige week nog, toen werd ook diesel uit meerdere vrachtwagens getrokken. ‘s Nachts is het hier veelal rustig en verlaten, waardoor dieven haast ongehinderd hun slag kunnen slaan bij de onbeheerde vrachtwagens” vertelt de eigenaar van Transport Schiepers in de buurt. De daders forceren de knop van de brandstoftank en hevelen de inhoud over. De dieselprijzen staan momenteel erg hoog. Aan de pomp kost een liter diesel 1,8 euro per liter. eva