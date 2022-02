Dader van moord op Waalse Tiktok-ster (22) geeft zichzelf aan

Eerder op de dag was in Jupille een gewelddadige ruzie uitgebroken tussen Pietro R., die bij justitie bekend staat vanwege verschillende gewelddaden, en zijn ex-vriendin Madeleine (44). Volgens het Luikse gerecht probeerde de man zijn ex te wurgen. De vouw raakte even buiten bewustzijn, maar kon vervolgens ontsnappen naar de woning van buren. Haar zoon Luca Pisciotto, een 22-jarige TikTok-ster, kwam op dat moment thuis, en kwam oog in oog te staan met R. Er zou een gevecht uitgebroken zijn tussen de twee mannen, waarbij Pisciotto werd doodgestoken met meerdere messteken.

De vermoedelijke dader was weggevlucht en een huiszoeking in zijn woning in Grâce-Hollogne leverde niets op. Uiteindelijk gaf hij zichzelf in de loop van de avond aan.