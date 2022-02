Aantal besmettingen daalt voor tweede dag op rij, andere cijfers stijgen nog

Tussen 24 en 30 januari werden dagelijks gemiddeld 45.446 besmettingen met het coronavirus geregistreerd, waarvan 99 procent met de omikronvariant. Dat is een daling met 9 procent op weekbasis. In diezelfde periode werden per dag gemiddeld ruim 110.000 tests afgenomen. Daarvan was 45,3 procent positief.

De ziekenhuiscijfers blijven echter wel stijgen. Zo werden van 27 januari tot en met 2 februari elke dag gemiddeld 367,7 patiënten met een besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een stijging met 9 procent in vergelijking met de vorige referentieperiode. In totaal liggen op dit moment 4.212 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 432 op de afdelingen intensieve zorg.

Het aantal overlijdens is tussen 24 en 30 januari met een kwart gestegen tot gemiddelde 31,7 per dag. Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 29.132 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Het reproductiegetal – gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames – blijft zakken richting 1. Het staat woensdag op 1,05. Bij een cijfer hoger dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.