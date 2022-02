Word wielrenner in 10 weken: Jolien D’hoore en Thibau Nys kneden je tot een echte Flandrien

Een nieuw voorjaar, een nieuwe hobby? Spring mee op de koersfiets en noem je in 10 weken een Flandrien. In het wiel van kampioenen Jolien D’hoore (31) en Thibau Nys (19) leren we alles over de koersfiets en fietsen op die koersfiets. Sportarts en bewegingswetenschapper delen onmisbare tips en nemen ons mee in een trainingsschema op maat. Voor de beginner, de gevorderde en de expert, m/v/x. Smeer je kuiten maar al in.

Ik zou zo graag een koersfiets kopen, maar hoe begin ik daaraan? Ik zou zo graag mijn mooie koersfiets onderhouden, maar hoe doe ik dat juist? Ik zou zo graag eens over de hellingen en kasseistroken in de Vlaamse Ardennen rijden, maar hoe moet dat precies? Ik zou zo graag lekker in groep rijden, maar hoe vermijd ik dat ik val? Ik zou zo graag …

Vragen, vragen, vragen bij veel ­beginnende wielertoeristen of fietsliefhebbers die dromen van een koersfiets. Welnu, Het Nieuwsblad neemt al die vragen op en brengt antwoorden en oplossingen. Ruim tien weken lang nemen we je mee in een stevig gedocumenteerd verhaal dat je helpt om (een betere) wielertoerist te worden. En we zijn er zeker van dat ook de meer ervaren fietser er nog aardig wat van zal opsteken.

Om die ambitie waar te maken, ging Het Nieuwsblad op zoek naar lesgevers. Een van hen moest een vrouw zijn, de andere een man. Uiteindelijk viel ons oog op onuitgegeven duo ­Jolien D’hoore en Thibau Nys.

D’hoore, omdat zij in haar rijke wielercarrière al vaak bewees zowel op de weg als op de wielerbaan een grote kampioene te zijn. Haar palmares is rijk, met een olympische medaille als kroonstuk. Jolien zet intussen haar carrière verder als lesgever en wielercoach, en is daarnaast performance coach vrouwenwielrennen bij ­Cycling Vlaanderen. Geen betere lesgeefster dan Jolien. Thibau Nys is virtuoos in het veld, crack op de weg. Het fietsen zit hem in het bloed, met dank aan vader Sven. Thibau is de ­coming man in het veld, maar heeft al wel een titel van Europees kampioen op de weg op zak. Jong, speels, ernstig, ambitieus, mondig. Thibau, de nieuwe generatie. Hun afspraak met jou? In tien weken tijd brengen ­Jolien en Thibau hun kennis over de fiets en het fietsen bij alle lezers en bezoekers van onze website.

Samen op de koersfiets

Een kopvrouw en een kopman, dat vraagt ook om een team. Samen met wielerfederatie Cycling Vlaanderen, onze enthousiaste partner, zochten we daarom een kopgroep. Meer dan 250 beginnende fietsers stelden zich kandidaat. We selecteerden zes vrouwen en zes mannen. Zij nemen de lead in het programma, zij delen hun ervaringen, opdat iedere wielertoerist er iets van zou opsteken.

En dan pakken we graag uit met meer dan een extra. We gaan ook exclusief in zee met sportarts Servaas Bingé en bewegingswetenschapper Kristof De Kegel. Twee autoriteiten in het wielrennen. Wat zij precies zullen doen, vertellen we volgende week. Maar één ding alvast: elke wielertoerist zal tien weken lang kunnen genieten van hun tips en kunnen deelnemen aan een exclusief trainingsprogramma. In tien weken tijd maken deze specialisten van ­iedereen een betere wielertoerist, een betere Flandrien.

Zo landen we bij de naam van onze en uw ploeg. #IedereenFlandrien. De hashtag #, als symbool van social. Omdat fietsen een sociaal gebeuren is dat je zowel virtueel als op de fiets zelf aardig kunt delen met vrienden en vriendinnen. Iedereen, omdat we echt nog veel meer vrouwen en mannen op die koersfiets willen zien. Flandrien, omdat dat type fietser symbool staat voor rijden met wilskracht, enthousiasme, goesting in prestaties, elk op zijn of haar niveau.

Lees, volg, doe mee. Maak je klaar, we starten op zaterdag 26 februari, (niet toevallig) ook de dag van de Omloop Het Nieuwsblad, de echte start van het wielerseizoen. Meer en beter voorbereide vrouwen en mannen op de (koers)fiets. Dat is de ambitie, en die gaan we samen waarmaken.

Welkom in #IedereenFlandrien.

Het plan

DEZE WEEK: kampioenen Jolien D’hoore en Tibau Nys

We stellen onze lesgevers voor en beginnen met de opwarming.

VOLGENDE WEEK: De sportarts en de bewegingswetenschapper: Servaas Bingé leert je gezonder eten en fietsen. Kristof De Kegel leert je beter trainen.

19 FEBRUARI: Hier is de kopgroep: Twaalf lezers zullen de kopgroep vormen. We peilen hun motivatie en volgen hun vorderingen nauwgezet op.

DAARNA VOLGT ELKE WEEK EEN NIEUWE LES:

26 februari, LES 1: De juiste fiets

5 maart, LES 2: Juist op de fiets zitten

12 maart, LES 3: De juiste versnelling

19 maart, LES 4: De bocht nemen

26 maart, LES 5: Je fiets onderhouden

2 april, LES 6: Pech onderweg

9 april, LES 7: Rijden in groep

16 april, LES 8: Kasseien nemen

23 april, LES 9: Bergaf rijden

30 april, LES 10: Bergop rijden

DE GROTE FINALE: ZONDAG 8 MEI: Iedereen welkom op de #IedereenFlandrien-Cyclo, een unieke rondrit voor m/v/x, van beginners over gevorderden tot experts.

Jolien D’hoore (31), olympisch medaillewinnaar

“Het wordt een prettige verslaving’’

“De grootste sprong voorwaarts wordt de eerste maand gemaakt.” — © Inge Kinnet

“Eerst lijkt het beangstigend, maar je raakt al snel verslaafd.” Dat voorspelt Jolien D’hoore. Zij haalde brons op het olympisch omnium in 2016 en werd Europese en wereldkampioene koppelkoers.

“Rijden met een koersfiets lijkt eerst beangstigend. Raar gebogen stuur, remmen op een ongewone plaats, voorovergebogen zitten. Maar je wordt dat snel gewoon. Ik zie dat beginners in drie tot vier weken enorme vorderingen maken. De grootste sprong voorwaarts wordt in de eerste maand gemaakt. Het wordt een prettige verslaving, ik voorspel het.’’

Jolien D’hoore (31) twijfelde geen moment toen Het Nieuwsblad haar vroeg coach te worden van #IedereenFlandrien. “Ik vind het plezant om mijn kennis en ervaring te delen, en alles door te geven. Als ik wielertoeristen beter zie worden, geeft me dat veel voldoening. Die koersfiets heeft me overal gebracht. Het is het verhaal van me and my bike. Ik ben beginnen koersen op mijn twaalfde. Ik heb de wereld gezien dankzij mijn fiets. Maar het is geen evidente sport. Een paar loopschoenen kopen is makkelijker. Bij fietsen gaat het om de juiste fiets, de juiste kleding, de juiste techniek. Het is een investering en dat is niet simpel als je niet weet of je wel de rest van je leven wilt fietsen. 2.000 euro voor een fiets is veel geld, maar ik vind dat je bereid moet zijn om te investeren als je voor een sport kiest. Er is echt een verschil in gevoel en beleving tussen een fiets van 200 euro of een van 2.000 euro.’’

“De fietscultuur verandert enorm. Vroeger dachten we aan oude mannen op de fiets als het over koersen ging. Nu wordt het wielertoerisme veel breder. Jonger en vrouwelijker. Fietsen is ook heel laagdrempelig. Iedereen kan beginnen te fietsen. Er zijn voor de beginnende wielertoerist natuurlijk wat moeilijkheden. Goed een bocht nemen vraagt tijd, je moet ook leren rijden met klikpedalen. Of twee dingen tegelijk doen. Je drinkbus nemen, of rechtstaan op de pedalen en schakelen. Dat moet je stap per stap leren. Als je rijles met een auto krijgt, is schakelen ook geen evidentie. Zodra je het onder de knie hebt is het iets dat je automatisch doet.’’

“Zodra ze ervaring hebben, kunnen wielertoeristen nog beter worden. Als ik een wielertoerist vergelijk met een profrenner, zie ik vaak iemand die – vergeef me het lelijke woord – als een patattenzak op zijn fiets zit. Dat heeft te maken met corestability. Als de wielertoerist ook oefeningen zou doen naast zijn fiets, zou hij veel ­beter op die fiets zitten. Anderzijds, geen enkel lichaam is een obstakel om wielertoerist te worden. Het obstakel is het parcours. Als je iets voller bent, en moeilijk bergop raakt, kies dan voor vlakke wegen in Vlaanderen of elders. Zo simpel is dat.’’

“De fiets is heilig voor mij. Als ik val, zal ik wel even voelen of alles in orde is met mij, maar ik ga ook direct de schade aan mijn fiets vaststellen. Schaafwonden moeten wachten, eerst de fiets.’’

Thibau Nys (19), jong wielertalent

“Wees voorzichtig, maar durf ook met je fiets te spelen’’

“Het grote voordeel van fietsen: er staat geen leeftijd op.” — © Inge Kinnet

Op z’n vijfde nam hij al deel aan z’n eerste BMX-wedstrijd, vorige zondag haalde Thibau Nys nog een bronzen plak op het WK veldrijden voor beloften. Hij groeide op met fietsen en deelt die ervaring met ons.

“Wielertoeristen moeten vooral zichzelf blijven. Profrenners die je op tv ziet zijn dagelijks met de fiets bezig. Daar moet je nooit een kopie van proberen te zijn”, zegt Thibau Nys. Toen vader Sven de ene crosswedstrijd na de andere won, zoomden de camera’s regelmatig in op een klein jongetje met een al even kleine fiets aan de rand van het parcours – of was het al oefenen. Later zagen we de jonge Thibau Nys zelf virtuoos over balken wippen. Balken waarover sommige profrenners niet eens de sprong durfden te maken. “Hoe jonger je zulke dingen leert, hoe beter. Toch mag dat je niet afschrikken. Op fietsen staat geen leeftijd. Dat is het grote verschil met andere sporten. Wie pas na zijn veertigste begint te skiën, zal het lastig hebben om dat vlotte skigevoel onder de knie te krijgen. Het is ook een pluspunt dat je kunt fietsen op elk niveau. Het maakt niet uit of je snel of traag bent, of een zwaardere of slankere lichaamsbouw hebt. Het plezier is niet minder.’’

“Beginnende wielertoeristen moeten durven de fiets te ontdekken. Doe het stapsgewijs, wees niet onvoorzichtig, maar durf te experimenteren. Door verschillende houdingen aan te nemen tijdens het rijden. Zo zul je zien dat die fiets meer kan en dat je ook zelf tot meer in staat bent dan je denkt. Maar kopieer geen andere wielertoeristen en zeker geen profrenners. Zoek zelf wat je leuk vindt en bepaal je eigen ritme. Je bepaalt zelf wanneer je eens wat gedurfder een bocht neemt, of wat sneller in een afdaling naar beneden gaat. Experimenteer ook met die versnellingen en het remmen. Sla geen stappen over, geef jezelf tijd om je fiets goed aan te sturen. Doe een oefening meerdere keren. Op de duur wordt het een automatisme. Verander al eens van positie op het stuur, kom eens uit dat zadel, demarreer. Wees vooral niet krampachtig.’’

In het rijden in groep hebben volgens Nys quasi alle wielertoeristen nog een en ander te leren. Ook hier: oefening baart kunst. Mooi aflossen zonder de snelheid te verhogen, begrijpen hoe een waaier wordt gemaakt, netjes twee aan twee rijden, geen angst hebben om dichter op het wiel te rijden van de voorganger, aan de kop van de groep signalen geven, opletten voor het bochtenwerk, het zijn volgens de Europese kampioen aandachtspunten. “Iedereen Flandrien is daarom een mooie campagne waar ik graag aan meewerk. Bedoeling is de wielerliefhebber wegwijs te maken in wat wielrennen echt is. We gaan er geen profs van maken, maar het is altijd leuk om ze van de juiste informatie te voorzien en eens te vertellen hoe wij de dingen aanpakken.”