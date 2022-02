Een soundbar is vaak een absolute aanrader om het geluid van de tv sterk te verbeteren en zelfs het echte bioscoopgevoel in de huiskamer te brengen. Zeker voor diepe dreunen, extra veel volume en spectaculaire surround­effecten is het een onmisbaar accessoire. Heel wat fabrikanten kondigen momenteel hun gloednieuwe geluidsbalken aan.