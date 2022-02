Vier mannen opgepakt voor dood The Wire-acteur

De politie heeft vier mannen aangehouden die in verband worden gebracht met de overdosis van acteur Michael K. Williams die gestalte gaf aan het personage Omar Little in The Wire. Een van hen zou Williams de drugs hebben verkocht die de acteur uiteindelijk fataal werden.

De vier mannen die allemaal deel uitmaakten van een New Yorkse drugsbende riskeren celstraffen tot 40 jaar. Voor de man die de drugs verkocht kan daarbij nog eens een extra gevangenisstraf van 20 jaar komen. Hij kan rechtstreeks in verband worden gebracht met de drugs die tot de dood van Williams leidden. De twee staan namelijk samen op de beelden van een bewakingscamera in New York en worden gefilmd terwijl de dealer zijn pakketje met drugs aflevert. De verdachte werd in Puerto Rico opgepakt, de drie anderen gewoon in New York zelf.

Michael K. Williams werd een dag na de overhandiging van de drugs, op 5 september van vorig jaar, dood aangetroffen in zijn appartement in Williamsburg in New York. Een autopsie wees uiteindelijk op een overdosis.

Williams raakte bij het brede publiek vooral bekend als Omar Little in The Wire. Maar ook in Boardwalk Empire ging zijn vertolking van Chalky White niet onopgemerkt voorbij. Hij koos geregeld voor de ruigere rollen bij HBO. Zo speelde hij onlangs nog in de cultserie Lovecraft Country. De acteur koos zijn films ook zorgvuldig. Zo speelde hij mee in onder andere 12 Years a Slave, Gone Baby Gone en The Road. De acteur viel in goede aarde bij de critici: zo werd hij vijf keer genomineerd voor een Emmy award.