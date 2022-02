“Opnieuw een zachte nacht, opnieuw een bewolkte dag”

Vannacht blijft het betrokken met soms regen of motregen. Onder het wolkendek blijft het erg zacht voor een februarinacht met nergens in Limburg temperaturen beneden +7°C.

Vrijdag krijgt de zon andermaal amper of zelfs helemaal geen ruimte. Tijdens het eerste deel van de dag kan er soms een beetje regen of motregen vallen. In de loop van de namiddag zal er dan een actievere regenzone van noordwest naar zuidoost over Limburg trekken.

Het gaat vrij krachtig waaien, eerst uit het zuidwesten en na de passage van de regenzone uit het noordwesten. De rukwinden kunnen oplopen tot ongeveer 60 km per uur. Een lokale uitschieter tot 70 km per uur is niet uitgesloten.

Aan de voorzijde van de regenzone kan de temperatuur tot dicht in de buurt van 10 graden Celsius oplopen. Erachter koelt het snel een graad of 5 af. Daardoor zullen de lokale buien die ‘s avonds hier en daar tijdelijk nog kunnen opduiken een winters karakter krijgen.

Gedurende de nacht naar zaterdag blijft er gemiddeld 4 Beaufort uit het zuidwesten waaien. Er verschijnen brede opklaringen en de temperatuur valt terug naar minima nipt boven het vriespunt.

