Achel peuzelt rode lantaarn Waremme op

Voor Achel was het de tweede zege in enkele dagen. — © Dick Demey

Jan Meertens mocht deze week Michael Verbiest verwelkomen. De nieuwe middenman zou de ganse match in de huppelhoek blijven. Sibren Peters zag zijn sterke invalbeurt tegen Gent dan weer beloond met een eerste basisplaats. En de 18-jarige libero liet zich in het achterveld opnieuw van zijn beste kant zien. Via Campforts en Smit sloeg de thuisploeg snel een vierpuntenkloof (11-7), maar Abinet en Felicissimo counterden naar 15-15. In een spannend slot beslisten een ace van Mäkinen en een score van Ward Van Dyck de eerste set in Achels voordeel.

In set twee werden de bezoekers helemaal weggespeeld. Een ontketende Campforts was niet meer te stuiten op de opposite. Smit en Verweij regen de punten aaneen door het midden. Achel serveerde ijzersterk waardoor Limburgse setter Cosemans aan de overkant amper een bruikbare bal kreeg. Waremme-coach Koulberg gooide zijn huppelhoek voor de leeuwen, maar die ingreep bracht een bijna foutloze thuisploeg niet van de wijs.

Onder impuls van Abinet namen de bezoekers de beste start in set drie: 3-6. De Luikenaars blokkeerden vooral heel sterk. Liefst dertien killblocks zouden ze verzamelen, Achel deed het met tien ook niet onaardig. Bij 18-19 had Waremme nog uitzicht op een vierde set, maar een opslagreeks van de wederom sterk ingevallen Michiel Fransen besliste de wedstrijd in het voordeel van Achel.

Komende zondag kan Achel, deze keer op het veld van Waremme, verder aan de weg naar boven timmeren.

Sets: 25-23, 25-16, 25-20.

Achel: Campforts 15, Van Dyck 6, Mäkinen 10, Verweij 8, Smit 10, Verschueren 2. Libero: Peters. Kwam in: van Walle, Fransen 4.