Vlaams Parlement maakt het voor studenten opnieuw mogelijk leerkrediet te recupereren

De impact van de coronacrisis blijft voelbaar in verschillende sectoren, zo ook in het onderwijs. De aanhoudende pandemie zorgt ervoor dat niet alle studenten in optimale omstandigheden les kunnen volgen of examens kunnen afleggen.

Het Vlaams Parlement neemt daarop een reeks dringende maatregelen. Zo herneemt het de mogelijkheid om de coronacrisis in te roepen als overmacht en om hun leerkrediet terug te krijgen. “We zorgen ervoor dat studenten dit academiejaar hun leerkrediet kunnen terugvragen voor vakken waar ze ook na de laatste examenkans niet voor slagen. Voor examens of evaluaties die niet konden worden georganiseerd, zullen studenten uiteraard ook geen leerkrediet verliezen”, legt N-VA-parlementslid Koen Daniëls uit.

“Met deze maatregelen komen we tegemoet aan de bezorgdheden op het veld”, vult Loes Vandromme (CD&V) aan. Zij verwijst ook naar een meer flexibele organisatie van het volwassenonderwijs. “De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs en had een stevige impact op het aantal cursisten en leerlingen. Daarom zal het voor het volwassenenonderwijs mogelijk worden om flexibeler in te spelen op de leernoden van de cursisten en de noden die er zijn op de arbeidsmarkt”.

Volgens Open VLD-parlementslid Jean-Jacques De Gucht maakt het decreet ook mogelijk om de negatieve effecten van de crisis op het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs te beperken. “Zo voeren we in het deeltijds kunstonderwijs een genadejaar in voor hun programmatie. Tegenvallende leerlingenaantallen in het afgelopen schooljaar hebben dus geen invloed op hun financiering voor komend schooljaar”, aldus De Gucht.