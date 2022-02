Coronatesten van Novak Djokovic waren wel degelijk “geldig”

De resultaten van de PCR-tests die nummer 1 van de wereld Novak Djokovic heeft ingediend, om een vrijstelling te krijgen voor deelname aan de Australian Open in januari, waren wel degelijk “geldig”. Dat heeft het Servische gerecht woensdag na een onderzoek verklaard.

Djokovic, die niet was gevaccineerd tegen het coronavirus, dacht vorige maand op basis van een medische vrijstelling op jacht te kunnen gaan op de Australian Open naar zijn 21e grandslamtitel. De Serviër leek in zijn opzet te gaan slagen, maar na ingrijpen van de minister van Immigratie en een verloren beroep bij de federale rechter kreeg de nummer 1 van de wereld geen visum en moest hij Australië met de staart tussen zijn benen verlaten.

Volgens een test die de tenniskampioen aan de Australische autoriteiten gaf, testte hij op 16 december positief op COVID-19. Een andere test op 22 december was negatief. Maar de geldigheid van deze tests werd door sommige media, waaronder de BBC, in twijfel getrokken. Reden hiervoor waren de serienummers, die bij de test van 22 december lager waren dan die van 16 december.

© BELGAIMAGE

“Door een analyse van de digitale databank (...) is vastgesteld dat Novak Djokovic meerdere malen is getest en dat de certificaten voor deze tests van 16 december en 22 december 2021 geldig zijn”, aldus het Servische openbaar ministerie in een verklaring, eraan toevoegend dat deze controles zijn uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid.

Sinds zijn terugkeer in Servië op 17 januari heeft Djokovic zich op de achtergrond gehouden en is hij slechts een paar keer in het openbaar verschenen, zonder enige verklaring af te leggen. Verwacht wordt dat hij donderdag de Servische president Aleksandar Vucic zal ontmoeten en kort met de pers zal spreken.