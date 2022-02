Rafael Nadal kan tennismijlpaal nog altijd niet geloven: “Het zag er dramatisch uit voor mij”

Voor Nadal was het een stiekeme droom die in vervulling ging. “Wil ik ook na het einde van onze carrières de tennisser zijn met de meeste grandslamtitels? Natuurlijk. Zoiets speelt tussen ons. Ik zou dat graag hebben, ja”, aldus de nummer 5 van de wereld op een persconferentie in Mallorca. “Het is evenwel geen obsessie. Ik zal niet gefrustreerd zijn als het niet lukt”, preciseerde hij.

Na een ware titanenstrijd van 5u30 ging de Rus Daniil Medvedev na een slepende vijfsetter voor de bijl in de finale op Australische bodem. Een straffe prestatie, des te meer na een aanslepende voetblessure en een coronabesmetting eind vorig jaar.

© ISOPIX

“Het was een onvergetelijke ervaring. Ik hield het enkele weken geleden niet voor mogelijk. Het zag er dramatisch uit voor mij, maar het liet me toe om met minder verwachtingen te spelen.”

De Spanjaard deed verder uit de doeken welke toernooien hij vervolgens zal spelen. “Acapulco en Indian Wells staan op de planning. Aan Indian Wells wil ik koste wat kost deelnemen. Acapulco valt vroeger en dat wordt nog afwachten of mijn lichaam het toelaat.”