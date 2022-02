Toeschouwers maken het te bont in Kortrijk na Antwerps doelpunt in de extra tijd: zelfs stewards onder de voet gelopen

LEES OOK. Wat een spektakelstuk: Antwerp pakt drie gouden punten na incidentrijke wedstrijd in Kortrijk

Antwerp speelde 80 minuten met z’n tienen. Het was dus verbazingwekkend dat de Great Old de nul op het bord kon houden ondanks de Kortrijkse druk. Meer zelfs: in de toegevoegde tijd maakten de bezoekers er nog 0-2 van via de ingevallen Gerkens.

In de tribunes, waar ook een aantal uitsupporters zaten, gingen de poppetjes aan het dansen. Een handvol toeschouwers vond het nodig om de hoofdtribune te bestoken. Het sein voor scheidsrechter Vergoote om de match enkele minuten stil te leggen. In de vijf resterende minuten werd er uiteindelijk niet meer gescoord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© BELGA

© BELGA