Onze wijnkenner combineert kracht met frisheid voor bewaarwijnen met elegantie

Het bewaarpotentieel van een wijn wordt vaak gelinkt aan de tanninestructuur. Zo zou wijn met flink wat rijpe tannines, lees: bittertonen die je vooral in de afdronk waarneemt, beduidend meer levensjaartjes voor de boeg hebben. Te kort door de bocht vinden we, want naast de tannines zijn de zuren minstens even belangrijk omdat ze de ruggengraat van de wijn vormen. Daarom deze maand in de kelder: kracht gekoppeld aan frisheid.