Bart Hollanders krijgt de hoofdrol in ‘Exen’, een tragikomische reeks waarin hij vier ex-lieven over de vloer krijgt.

Met ‘F*** You Very, Very Much’, ‘Red Light’ en andere knappe reeksen kan Streamz na anderhalf jaar een mooi cv voorleggen. In de hoofdkantoren wordt al vooruit gekeken. De voorbereidingen voor ‘Exen’, een tragikomische reeks met acteur Bart ‘Callboys’ Hollanders in de hoofdrol, zijn volop aan de gang.