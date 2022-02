Voor duizenden euro’s aan gereedschap gestolen uit bestelwagen in Beringen-Mijn

In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Dennestraat in Beringen-Mijn, vlak aan het woon- en winkelcentrum Het Woonhof, in een bestelwagen ingebroken. Er werd voor duizenden euro’s aan kostbaar gereedschap gestolen van ramen- en deurenplaatser Sven Cuyvers. De politie is een onderzoek gestart.

Sven Cuyvers keek verbaasd op toen er woensdag rond drie uur ’s nachts door de politie werd aangebeld. “Ik lag te slapen”, vertelt hij. “De agenten vertelden dat een buurtbewoner hen had verwittigd omdat de deur van mijn bestelwagen los hing. Ik plaats deuren, ramen en rolluiken. In de bestelwagen lag al het materiaal dat ik daarvoor nodig heb. De dieven namen de volledige inhoud aan elektrische materialen uit mijn bestelwagen mee. Alles samen goed voor meer dan 4.000 euro. De deur van de bestelwagen trokken ze eruit om zo binnen te geraken. De diefstal moet na half één zijn gebeurd, want even daarvoor was ik nog gaan wandelen met de hond en toen was alles nog in orde.”

De zijdeur werd letterlijk losgemaakt om aan de buit te geraken. — © rr

Technisch werkloos

Sven kon door de diefstal woensdag niet gaan werken. “De bestelwagen heb ik binnengebracht voor herstelling. Daarna ben ik nieuw gereedschap gaan kopen om de dringende plaatsingen en herstellingen uit te voeren. Ik had helemaal niks meer. Het is jammer, maar we moeten vooruit. Ik hoop dat iemand iets gezien heeft om ons zo te helpen zoeken naar de dieven.”

De politie van de zone Beringen/Ham/Tessenderlo deed de nodige vaststellingen en startte meteen een onderzoek. Ze doen een oproep aan getuigen die woensdagnacht iets verdachts hebben opgemerkt. (zb)