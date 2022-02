Elf Limburgse vrije radio's nu ook digitaal te beluisteren

En eindigen doen we in Genk. Vanaf vandaag zijn elf lokale radiozenders in Limburg te beluisteren via DAB+. Dat is digitale radio via de ether, en dus de opvolger van de klassieke FM-radio uitzending. Het gaat om een pilootproject van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. Op termijn wil hij dat alle lokale radio’s een definitieve plaats krijgen op DAB+. Eén van de eerste Limburgse radiozenders die de digitale overstap maakte, is Radio GRK uit Genk.