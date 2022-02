Bouwsector blijft kreunen onder materiaalcrisis

We zijn van de coronacrisis terechtgekomen in een materialencrisis. Alle grote bouwfirma's in Limburg kreunen onder het uitblijven van grondstoffen en onderdelen. De bevoorradingsproblemen zijn al even bezig, maar ze stapelen zich op en worden erger. Dat zegt de Confederatie Bouw Limburg. De crisis begon in het Verre Oosten, maar treft nu ook Europese productiebedrijven, die stilliggen door het uitvallen van personeel. Voeg daarbij de gestegen prijzen, soms met 30 tot 40 procent, en het zijn onzekere tijden. Ook in de bouw, want het einde van de materialencrisis is nog niet in zicht.