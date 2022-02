Verwarmingspremie laat bewoners oude appartementen in de kou

Mensen die in een appartementsgebouw wonen met één gemeenschappelijke aansluiting voor gas en elektriciteit, zullen niet veel voordeel hebben van de verwarmingscheque van 100 euro. De federale regering kondigde gisteren aan dat de btw op elektriciteit tijdelijk verlaagd wordt van 21 procent naar 6 procent én dat elk gezin een verwarmingscheque van 100 euro krijgt. Maar in oudere appartementsgebouwen is er vaak maar één aansluiting met tussentellers. De cheque moet dus gedeeld worden door het aantal bewoners. "Dat is oneerlijk", zegt Eddy Devries, inwoner van een appartement in het centrum van Hasselt.