Doet olympische rivaal van Bart Swings aan mentale oorlogsvoering met imposante foto? “Je moet hier niet eens hard voor trainen”

Op de massastart, die voor de tweede keer op het olympisch programma staat, is Swings een van de favorieten. Het uithangbord van Team Belgium kroonde zich onlangs in Heerenveen tot Europees kampioen op zijn lievelingsnummer. Al zal hij in Peking ook moeten afrekenen met onder meer de Zuid-Koreaanse olympische kampioen Lee Seung-Hoon en wereldkampioen Mantia dus.

“Zij hebben de hoogste topsnelheid”, aldus Swings. “Maar de massastart is meer dan enkel een snel rondje op het einde. Er komt veel bij kijken op tactisch vlak, en er kan dus heel wat gebeuren. Daardoor is iedereen eigenlijk een concurrent.”

Toch lijkt Mantia, die de voorbije drie wereldtitels won, dé man to beat in Peking voor Swings. Bijna een jaar geleden won hij de WK-massastart op de manier waarop de Amerikaan altijd wint: als een aasgier volgen en in de laatste bocht/rechte lijn alles en iedereen eraf sprinten. Het grote probleem van Swings (die derde werd) is dat Mantia net iets sneller is, met een dodelijke laatste ronde tot gevolg. En Mantia durft als geen ander alles of niets te spelen, terwijl Swings doorgaans nerveuzer is.

De Amerikaan is ook niet vies van wat mentale oorlogsvoering. Zo zette hij woensdag een foto van zijn wel héél gespierde benen op zijn Instagram-pagina. Ook al lachte Mantia een beetje met zichzelf. “Je moet niet echt hard trainen. Gewoon de juiste hoeken en het goeie licht vinden”, schreef hij.

Toen we Bart Swings de bewuste foto lieten zien, was het antwoord: “Haha :p”

Mantia wil ook dolgraag olympische kampioen op de 1.500 meter worden. Daarvoor heeft hij een speciaal instrument: een soort elektrisch koord dat hem tot een snelheid van ongeveer 64 kilometer per uur brengt. Daardoor kan de Amerikaan zijn bochtentechniek bijschaven.