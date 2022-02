Voorlopig moet ze moederziel alleen Spelen: dit overkwam Kim Meylemans (25), het gegijzelde “kleine Belgische meisje”

Niemand in ons land is sneller op ijs dan Kim Meylemans (25). In het skeleton, wat de Alkense omschrijft als “F1 op ijs”, is ze wereldtop. Alleen draait haar jacht op olympisch eremetaal na een (vals) positieve coronatest bij aankomst in Peking uit op een nachtmerrie. Al dagen is ze speelbal van de Chinese bureaucratie. “Ik weet niet of ik dit nog aankan”, zei een gegijzelde”Lil Belgian” in tranen. Om 23.25 uur Chinese tijd werd er alsnog op haar kamer gebonkt en kreeg ze ietwat verlossend nieuws.