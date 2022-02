Shinji Kagawa voelt zich meteen thuis op Stayen: “Het voelt hier erg Japans”

Shinji Kagawa (32), de Japanse ex-ster van Dortmund en Man United, is komend weekend speelgerechtigd voor … STVV. “Of ik ooit gedacht had om in België aan de slag te gaan? Nee, nooit”, lachte Kagawa woensdag op zijn tweede werkdag in Sint-Truiden. “Maar deze club wilde me zo graag. Het voelt ook erg Japans met al die landgenoten hier, ik heb er zin in.”

Jonge Kanaries die een speler van de A-kern aanklampen voor een vuistje, een foto, een handtekening, alles willen weten over zijn verleden bij Man United, Dortmund en Besiktas … Het moet decennia geleden zijn dat een STVV’er zo populair was. Shinji Kagawa blijft natuurlijk een ster. Een speler met naam en faam in Europa. En zoals alle sterren, arriveerde hij te laat op het voorziene openingsinterview op Belgische bodem woensdag. Maar goed, het was de vriendelijke Japanner snel vergeven.

Je had allicht zelf een jaar geleden niet kunnen bedenken dat je in de Belgische competitie zou terechtkomen, Shinji?

Shinji Kagawa: “Eerlijk? Nee, ik had dit nooit verwacht. Ik verbrak mijn overeenkomst bij PAOK en STVV sprong als eerste op de bal bij mijn makelaar. Dat vond ik belangrijk. Ik wilde naar een ploeg die me er écht bij wilde. Dat gevoel kreeg ik meteen toen ik met de mensen van deze club sprak. Ik wil gewoon weer spélen.”

© Karel Hemerijckx

Hoe kon het fout lopen bij PAOK? Waarom speelde je daar nauwelijks?

“Ik kwam daar aan met een hamstringblessure en was meteen zes weken out. De start was er niet in Griekenland, daardoor was de match er eigenlijk nooit. Ik ben 32 jaar nu en wil nog belangrijk zijn voor een ploeg.”

Er zijn veel Japanners bij STVV. Kende je één van hen?

“Niet echt. (lacht) Maar het viel me meteen op dat het hier erg Japans is. Dat maakt de aanpassing natuurlijk makkelijker. Ik moet me nu zo snel mogelijk aanpassen, maar voelde me vanaf dag één heel comfortabel. Ik ben speelgerechtigd voor het weekend, ik voel me klaar om te spelen, al heb ik nog wat extra werk te doen in de fitness.”

© Karel Hemerijckx

Schrikt het kunstgras je af?

“Het is geleden van mijn jeugdjaren dat ik er op gespeeld heb, maar op zich is een kunstgrasveld een heel egaal terrein, dat speelt in mijn voordeel. Ik moet met mijn ervaring de ploeg kunnen helpen en jonge spelers kunnen adviseren. Ik ben heel hongerig alleszins, zeker nu ik weer geloof en vertrouwen in mijn kwaliteiten voel.”

Je sprak al ruim met coach Bernd Hollerbach?

“Ik weet wat hij van me verwacht, hoe hij me wil uitspelen, hoe hij me ziet in zijn ploeg. Ik denk dat ik misschien beter in de rol van nummer acht tot mijn recht kom nu. Terwijl ik vroeger bij Man United en Dortmund altijd echt een tien was. Ik kom nu liever meer aan de bal op het middenveld, met het spel voor me. Hollerbach kent me natuurlijk van mijn periode in Duitsland. Hij weet wat hij wel en niet kan verwachten. Goesting in een wedstrijd heb ik alleszins.”

© Karel Hemerijckx

In Sint-Truiden ben je een God voor veel jongere spelers van de groep. Matsubara kwam meteen vragen of iemand de assist van hem voor jou gefilmd had.

(schatert) “Zo voel ik het niet, hoor. Eens je een match speelt samen, ben ik gewoon één van hen. Namen tellen dan niet.”

Wat acht je zelf als je beste seizoen ooit?

“2011-2012 met Dortmund. Ik speelde daar voor 80.000 mensen, werd kampioen, won de beker. Het publiek bij Dortmund is zo speciaal. Ik kan dat niet uitleggen. Als je daar op het veld staat, stroomt de adrenaline door je lijf.”

Bij Man United herinneren we ons een hattrick tegen Norwich.

“Dat was één van mijn beste partijen daar. En de afscheidswedstrijd van Alex Ferguson vergeet ik ook nooit. Ik hoef je niet uit te leggen dat spelen voor Man United magnifiek is. Ik heb alleen maar goede herinneringen.”

© Karel Hemerijckx

Ferguson was speciaal voor jou. Voor je bij United tekende, wilde je eerst een onderhoud met hem.

“Omdat ik van mijn makelaar hoorde dat hij me ab-so-luut wilde. Ik wou weten of dat niet gelogen was.”

Met Dortmund-coach Klopp had je ook een speciale band?

“Klopp lachte altijd. Die man had nooit stress. Hij gaf me zoveel vertrouwen, daar ben ik hem dankbaar voor.”

Herinner je je een wedstrijd tegen een Belgische club?

“Oh ja, hoor, ik kwam met Dortmund op bezoek bij Club Brugge. Weet ik nog perfect.”

© Karel Hemerijckx

Hoe fors ben je nog bezig in je hoofd met de nationale ploeg?

“Japan speelde pas een belangrijke interland. Ik was dolblij dat Genk-speler Ito scoorde. Ik denk zeker aan het WK in Qatar. Ook voor mezelf, waarom niet?”

Zien we jou zaterdag op het veld in Kortrijk?

“Als het aan mij ligt wél. Ik wil spelen.”