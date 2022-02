Het kookboek voor drukke dagen dat eenvoud niet schuwt, maar wel voor lekkere gerechten zorgt

Toen corona mij zonder smaak en zonder fut in de zetel hield, was daar gelukkig Netflix en Nadiya Hussain die met al haar vrolijkheid mijn smaakpapillen op hun bestaan probeerde te wijzen. De jackfruitcurry met tien tenen knoflook, de hartige wentelteefjes: nog voor ik dit boek in handen had, had ik er al uit gekookt. Had ik me ook al vergist en in de curry een eetlepel cayennepeper gedaan en geen theelepel kaneel, maar dat proefde ik niet. En mijn man, die spuwde het uit. Ik heb dus iets goed te maken, maar met mijn herwonnen mogelijkheid tot voorproeven en het juiste recept netjes op papier, kan maar weinig misgaan. En dat gun ik dit boek, dat prikkelt omdat het lichtjes anders naar avondeten doet kijken.