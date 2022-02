Drie experts verklaren waarom Anderlecht al dertien jaar wacht op nieuwe cup: “Beker was niet sexy”

Anderlecht staat voor cruciale halve finales tegen Eupen. De titel lijkt alweer ver weg en dus moet het de beker winnen. Alleen is het al van 2008 geleden dat paars-wit nog eens met de cup zwaaide en sindsdien speelde het slechts één finale in 2015. Hoe kán dat? Samen met Ariël Jacobs (68), Guillaume Gillet (37) en Besnik Hasi (50) vonden we vier oorzaken. “Soms speelden we met elf individuen in plaats van met één team.”