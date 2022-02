Carnaval in Hamont verplaatst naar april

De stoet van De Teutepeuters in Hamont wordt verschoven van eind februari naar zondag 10 april. Dat heeft de carnavalsvereniging beslist in overleg met het stadsbestuur en de politie.

Net zoals andere optochten in de regio, zal nu ook in Hamont het carnavalsgedruis worden uitgesteld. “De huidige maatregelen en barometer voor publieksevenementen laten niet toe om eind deze maand de optocht door de Hamontse centrumstraten te laten trekken”, deelt de organiserende vereniging De Teutepeuters mee. “Momenteel kleurt de barometer nog rood, en één van de voorwaarden dat de optocht kan doorgaan is dat de barometer geel kleurt. Zelfs bij oranje is het geen optie om een stoet te organiseren.”

De festiviteiten in en aan De Posthoorn worden geannuleerd. Inschrijven voor de optocht kan nog altijd via de website van de vereniging die de uiterlijke inschrijfdatum verlengt naar zaterdag 26 maart.