Remco Evenepoel na klinkende zege in eerste koers: “Vorig jaar startte ik met twijfels, nu ben ik meteen op mijn beste niveau”

In zijn eerste wedstrijd van het seizoen snelde Remco Evenepoel woensdag in de Ronde van Valencia meteen naar de zege. “Het is fijn om op zo’n manier aan je seizoen te starten”, zei hij. “Vorig jaar had ik twijfels bij de start, nu ben ik meteen op mijn beste niveau.”

Met 3.150 hoogtemeters onderweg en een klimmetje op het eind was de etappe een kolfje naar de hand van Remco Evenepoel, die vooraf had verteld tijdens z’n persmoment dat hij mikte op ritwinst en niet zozeer op eindwinst in de Spaanse rittenkoers. Na dag één heeft hij al meteen die ritwinst te pakken en is hij ook de leider.

“Ik kende de finale nochtans niet”, vertelde hij na afloop in het flashinterview. “We hebben die rit enkel kunnen bekijken via Veloviewer, maar ik wist wel waar ik mijn aanval moest plaatsen, namelijk op het lastigste stuk van de klim. En dat deed ik. Ik voelde me de ganse dag vrij goed, ook op het eind en ik had nog iets in de benen om een aanval te lanceren. Ik ging voluit tot boven en daarna was het een kwestie van tempo houden tot de finish.”

© EPA-EFE

“Ik ben blij met deze zege, het is fantastisch om zo mijn seizoen te beginnen en het is fijn om al een mooie bonus op de rest te hebben. De ploeg had vertrouwen in mij op deze aankomst en heeft me goed afgezet. Nu hebben we al ritwinst beet, morgen hopen we met Fabio (Jakobsen, red) te scoren. Vrijdag is het opnieuw aan mij. Het is fijn om zo je seizoen te kunnen starten. Vorig jaar moest ik met veel twijfels beginnen aan mijn seizoen, nu kan ik direct koersen op mijn beste niveau. Dat wist ik zelf en de ploeg ook. Op de trainingen van de laatste weken kon ik mijn beste waarden voorleggen. Dit is de eerste zege voor de ploeg, ik hoop dat het team nu vertrokken is.”