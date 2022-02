“Het poetspersoneel moest de flessen oprapen en mensen wakker maken”: Boris Johnson in steeds nauwere schoentjes

Een nieuwe dag, een nieuwe onthulling in het partygateschandaal, én een nieuwe klap voor Boris Johnson. Niet alleen blijkt woensdag dat er nóg illegale lockdownfeestjes aan de lijst moeten worden toegevoegd, in de krant ‘The Times’ doen insiders ook hun boekje open over de drankcultuur in Downing Street 10. “Het was doorzuipen tot 3 uur ’s ochtends.”