Stripfiguur Jonathan krijgt na bijna vijftig jaar prachtig en onvergetelijk slot

Het avontuur van Jonathan van de Zwitserse auteur Cosey begon in 1975 in wijlen weekblad Kuifje. Een jonge man, krulhaar, spong met een parachute uit een vliegtuig, ergens boven de Himalaya, op zoek naar iets dat hij verloren was. Maar hij wist niet wat. De auteur leidde in het blad het in alle opzichten ongewone verhaal in met een persoonlijke tekst. Dat hij Jonathan gekend had, dat ze bevriend waren geweest, maar dat hij toch altijd een deel van hem was gebleven. Toen al vermoedde ik, al was ik nauwelijks dertien, een verregaande verstrengeling tussen auteur en een hoofdpersonage, op zoek naar een liefde en nadien naar troost, waarheid en spiritualiteit. Nu bijna vijftig jaar later wil Jonathan eindelijk terug naar heimat Zwitserland, maar eerst heeft hij nog een afspraak met een oude bekende in een Tibetaans klooster. Ondanks een dreigende, steeds nadrukkelijkere Chinese aanwezigheid in Tibet sluit Cosey met deze De weg naar Yeshe de reeks stil en geweldig sfeervol af in die hoogst esthetische en bedwelmende less-is-more-stijl van hem. De uiteindelijke finale, de laatste pagina, is zowaar onvergetelijk. Maar daarvoor moet u maar de strip lezen. En de reeks ook. (jbx)

Jonathan, deel 17, De weg naar Yeshe, door Cosey, Uitg. Le Lombard, 56 blz.