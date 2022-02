Matchpoint voor Will Smith: wint acteur straks een Oscar voor deze rol?

© AP

Richard Williams had geen makkelijk karakter. Hij coachte zijn dochters met ijzeren hand en had het laatste woord in discussies met wedstrijdorganisatoren. Zijn woord was wet. Naar verluidt bepaalde hij zelfs wie mocht winnen wanneer Venus tegen Serena speelde. Trainers werden zenuwziek omdat hij al hun plannen overhoophaalde. In de film wordt dat alles wat afgezwakt. Maar er zit nog genoeg van Williams moeilijke persoonlijkheid in om een hagiografie uit de weg te gaan. Toch kan je de man ergens begrijpen. Hij groeide op in het racistische zuiden en trok als volwassen man naar Compton, een van de meest gewelddadige steden van de VS. Daar ontfermde hij zich over zijn gezin met vijf dochters, ook al kon hij het geweld van de straat amper buiten houden. In 2003 werd een van zijn pleegdochters overigens vermoord door leden van een straatbende. Richard wilde een heel ander leven voor Venus en Serena, zijn twee biologische dochters met tweede vrouw Oracene Price. Hij had al vroeg een uitgekiend stappenplan uitgewerkt om van hen wereldsterren te maken.

Karakterstudie

King Richard toont dat het plan werkte, ook al waren Richards opvoedkundige methoden onorthodox en soms kindonvriendelijk. Maar in de film krijg je wel een beetje sympathie voor hem, vooral dan omdat hij vertolkt wordt door Will Smith. Hoewel Smith geen kameleon is en moeilijk zijn charmante persoonlijkheid kan wegmoffelen, slaagt hij er deze keer wel in om een deel van zijn te spelen personage tot leven te brengen. Dat leverde hem intussen al een Golden Globe en andere prijzen op, en wie weet straks een Oscar. King Richard is dus veel meer een Hollywoodiaanse karakterstudie dan een echte sportfilm, een genre dat meestal het geeuwen in de hand werkt. De makers hebben overigens een interessant einde aan de film gebreid. De climax verhaalt het duel tussen Venus, die haar debuut als professional maakte op haar 14de, en de Spaanse nr. 2 Arantxa Sánchez Vicario in de Bank of the West Classic. Het zelfvertrouwen van de jonge Williams krijgt plots een deuk tot ze beseft hoever ze is geraakt op haar leeftijd. In een meer clichématige film zou men voor een ondubbelzinnige overwinning zijn gegaan, maar de keuze van dat duel geeft de prent een heel sterke afsluiter.